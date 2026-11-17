La coronación en la Supercopa Argentina el pasado jueves en el estadio de Belgrano de Córdoba frente a Independiente Rivadavia, además de sumar un nuevo trofeo a las vitrinas albirrojas, le abrió la chance a Estudiantes de disputar el próximo año la Recopa de Campeones, certamen que se disputará por primera vez en 2027 y que reunirá en su primera edición al ganador de la Supercopa Internacional (Rosario Central), el campeón de la Supercopa Argentina (Estudiantes) y quien se corone en la final de la Copa Argentina, que podría ser Boca o Platense.

Si bien aún no hay confirmaciones oficiales desde la Asociación del Fútbol Argentino y la organización de este triangular, una de las opciones que se maneja es que este torneo se dispute en los primeros días del año, con el 10, 13 y 16 de enero como las fechas tentativas en el calendario.

En vistas al nuevo rol protagónico que cumplirá el estadio Único, que recibirá la final del actual Torneo Clausura, también desde AFA se maneja la posibilidad de que el recinto platense reciba a la Recopa de Campeones, pero es una cuestión que aún no tiene mayores precisiones y de la que tendrá mucho que ver quien se quede con la Copa Argentina.

De esta manera, mientras se encuentra con la cabeza en la Libertadores, el Pincha aguarda mayores precisiones para comenzar a diagramar el calendario del próximo año, que lo podría tener regresando a 25 y 32.