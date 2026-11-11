La Reserva, a un paso de sellar la clasificación

Por la anteúltima fecha del Torneo Proyección, el equipo conducido por Jonatan Schunke, volvió a ganar en el Country Club y quedó a un paso de meterse en los playoff del certamen, tras derrotar 3-0 a San Martín de San Juan con un gol desde el arranque de Franco Domínguez Ávila en la primera parte, que sigue en un gran momento tras su vuelta al ruedo con la camiseta roja y blanca, y de Franco Basualdo y Axel Atum en el complemento. En la segunda etapa, ingresaron Francisco Acosta, Máximo Desábato, Agustín Ipoutcha, Agustín Traiana y Santino Daneri por Benjamín Crivaro, Emanuel Fernández Soler, Axel Atum, Ciro Spalletta y Franco Domínguez Ávila.

Con estos tres puntos, el conjunto albirrojo llegó a los 32 puntos y quedó en tercer puesto del grupo B con un partido más que dos de sus competidores, Boca y Belgrano, que jugarán hoy y mañana por la tarde sus correspondientes partidos frente a Atlético Rafaela y Newell’s, respectivamente. Sin embargo, el Pincha depende de si mismo, ya que de ganar en la última fecha cuando visite a Central Córdoba, se meterá en los cuartos de final, algo que no consigue desde el Apertura 2025, para ir en busca del título.

Los once de Estudiantes frente al verdinegro sanjuanino, fueron: Tiziano Van Der Tuin; Benjamín Crivaro, Valente Pierani, Faustino Messina, Joaquín Pereyra; Ciro Spalletta, Leandro Alcaraz, Axel Atum; Franco Basualdo, Franco Domínguez Ávila y Emanuel Fernández Soler.