El equipo dirigido por Jonatan Schunke igualó 1-1 ante Central Córdoba en el estadio Alfredo Terrera por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Proyección y gracias a que Riestra ganó pero no le alcanzó para superar al Pincha por diferencia de gol, se metió entre los ocho mejores del campeonato e irá en búsqueda de la coronación.

Si bien el conjunto albirrojo llegaba a este choque en el tercer puesto de su zona, el empate y la victoria de Boca hicieron que los de Schunke terminen en el cuarto puesto con 33 unidades.

Si bien el Pincha comenzó en ventaja con un remate cruzado del lateral izquierdo Joaquín Pereyra a los 10’ del primer tiempo, sobre el cierre de los primeros 45’, el Ferroviario llegaría a la igualdad gracias a su número 10, Federico Rodríguez.

Pese al flojo papel que hizo en el certamen, donde culminó en el decimosexto puesto del grupo B, los santiagueños dieron batalla buscando terminar el torneo de la mejor manera.

El León, por su parte, insistió para llevarse los tres puntos de suelo santiagueño y no quedar a la espera del resultado de Riestra, pero chocó con su propia ineficacia e imprecisión. A pesar de los ingresos de Tomás Valentukonis por Joaquín Pereyra, de Agustín Ipoutcha por Franco Basualdo, de Benjamín Sagües Barreiro por Emanuel Fernández Soler, de Máximo Desábato por Franco Domínguez Ávila y de Agustín Traina por Leandro Alcazar, el resultado no se modificó en Santiago.

Con el empate consumado, sin embargo, llegaron las buenas noticias desde el duelo que el Malevo disputó como local ante Atlético Rafaela, a quien derrotó 3-2, pero no le alcanzó, ya que el conjunto pincharrata terminó con +16 de diferencia de gol y los de Villa Soldati +12. Quien aprovechó la igualdad albirroja, fue Boca, que llegaba cuarto y con el empate de Estudiantes, al ganarle 3-0 a Lanús como visitante, lo superó en la tabla.

Ahora, ya con la tranquilidad de la clasificación obtenida, el Pincha deberá aguardar a que se complete la fecha hoy. Ya que en estos momentos estaría enfrentándose con Vélez, pero si Talleres le gana a Racing superará al Fortín y sería rival de los dirigidos por Jonatan Schunke. Incluso, también está la posibilidad de un tercer rival para el León, ya que si Talleres no gana en Avellaneda y el Millonario se impone por más de tres goles a Banfield, los de Núñez culminarán como líderes del grupo A.

Así, la Reserva albirroja se metió en los playoff y espera por el cierre de la fecha 16 para saber con quien se topará en cuartos de final.

Síntesis:

Central Córdoba (1): Lisandro Musso; Antonio Carrizo, Santiago Noguera, Facundo Roldan, Ignacio Santillan; Lucas Bernabeu, Tiziano Ramírez, Lautaro Amarelle; Federico Rodríguez, Kevin Ibañez y Santiago Cantero.

Estudiantes (1): Tiziano Van Der Tuin; Benjamín Crivaro, Valente Pierani, Faustino Messina, Joaquín Pereyra; Ciro Spalletta, Leandro Alcaraz, Axel Atum; Franco Basualdo, Franco Domínguez Ávila y Emanuel Fernández Soler.

El gol de Estudiantes lo convirtió Joaquín Pereyra a los 10’ de la primera etapa