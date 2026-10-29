La Reserva albirroja igualó en City Bell frente a Riestra y quedó cuarta

El conjunto dirigido por Jonatan Schunke, dejó pasar una buena chance de acercarse al objetivo de clasificar a los playoff del Torneo Proyección al empatar 1-1 con Deportivo Riestra en la cancha Nº5 del Country Club Mariano Mangano.

El duelo, comenzó con la visita poniéndose en ventaja, pero a los 21’ apareció el capitán pincharrata, Axel Atum para devolver la paridad en el marcador. En el complemento, ambos equipos insistieron para llevarse la victoria, pero allí aparecieron las imprecisiones y las fallas de cara al arco rival.

El Pincha llegaba al duelo de la tarde de ayer un punto por debajo del Malevo y de ganar lo superaría en la tabla. Sin embargo, con la igualdad en uno en el predio albirrojo, ahora deberá esperar lo que ocurra cuando Quilmes reciba a Belgrano y Boca haga lo propio con Estudiantes de Río de Cuarto, ya que en caso de ganar el Pirata frente al Cervecero y haber un vencedor en el choque entre el Xeneize y el León del Imperio, será superado en la tabla de posiciones de la zona B a falta de dos fechas para el cierre de la fase de grupos.

El once inicial de Estudiantes fue: Tiziano Van Der Tuin; Benjamín Crivaro, Valente Pierani, Faustino Messina, Santiago Arzamendia; Ciro Spalletta, Leandro Alcaraz, Axel Atum; Franco Basualdo, Benjamín Sagües Barreiro y Emanuel Fernández Soler. En el complemento ingresaron en el León Agustín Ipoutcha, Franco Domínguez Ávila, Francisco Acosta, Santino Daneri y Joaquín Villar.