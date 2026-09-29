La Reserva de Estudiantes, con el regreso de Santiago Arzamendia, venció 2 a 0 a Defensa y Justicia

Estudiantes, que sigue con objetivos importantes por delante y en distintos frentes en la recta final del semestre, Alexander Medina recibió una noticia que puede ser clave de cara a lo que viene. Santiago Arzamendia, ausente durante toda la temporada por una grave lesión, volvió a sumar minutos en el triunfo 2-0 de la Reserva de Estudiantes y dio un paso clave en la etapa final de su recuperación.

El lateral paraguayo regresó a las canchas en el equipo de Reserva que conduce Schunke, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Clausura Proyección. Los goles fueron convertidos por Benjamín Sagües Barreiro y Francisco Silveti. A poco más de nueve meses de la lesión que sufrió en la rodilla derecha —rotura del ligamento cruzado anterior, lesión de meniscos y daño ligamentario—, el futbolista volvió a disputar un partido completo.

Arzamendia, de 28 años y jugador del Pincha desde julio de 2024, fue titular y permaneció en cancha durante los 90 minutos. Se trató de su primera experiencia competitiva después de un extenso período de recuperación y, lógicamente, se lo observó falto de ritmo y con cierta pesadez en sus movimientos.

El paraguayo tuvo un regreso graduado, esperable luego de varios meses fuera de las canchas. Con pocos cruces físicos, le costó mostrar su característica velocidad y tuvo escasas incursiones ofensivas. Estuvo preciso en los pases, cambios de frente y hasta metió un caño.