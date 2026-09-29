La Reserva de Gimnasia cayó 2-1 ante Tigre y no pudo sostener el envión del clásico

Gimnasia cayó 2-1 ante Tigre, en un partido en el que el Matador se mostró más ordenado y efectivo, mientras que el Lobo, no pudo sostener el envión del triunfo en el clásico y pese a la derrota, dio pelea hasta el final del encuentro.

El Matador se puso en ventaja a los nueve minutos del primer tiempo, con una definición de Rodrigo Ferreyra por encima de Máximo Cabrera. Gimnasia respondió a los 19, con un remate de Leonel Troncoso desde la derecha que fue contenido con el pecho por el arquero Luka Fúster.

Más allá de esa situación, el Lobo no logró generar otras llegadas de riesgo durante esa etapa, y a los 28 minutos volvió a recibir un gol: tras una serie de rebotes dentro del área, Lucian Carrancedo definió para el 2-0 parcial.

En el complemento, Gimnasia mejoró su posicionamiento en el campo y comenzó a generar situaciones con mayor claridad. A los 26 minutos, tras una infracción cometida sobre Lautaro Napolitano, Leonel Troncoso descontó de penal con un remate rasante al medio.

Poco después, luego de una jugada asociada entre Benjamín García y Dylan Álvarez, Francisco Ballesteros exigió una buena respuesta del arquero local con un disparo cruzado. Ya sobre el final, a los 37, Napolitano probó con un remate de zurda que pasó cerca del palo izquierdo de Fúster.

Pese al esfuerzo, el equipo platense no logró completar la remontada y el partido finalizó con triunfo para Tigre. Con este resultado, Gimnasia llegó a 16 puntos y se mantiene en zona de vanguardia.

El próximo compromiso del equipo dirigido por Hernán Lisi será ante Rosario Central, el martes 6 de octubre desde las 15:00, en Estancia Chica.