La Reserva de Gimnasia juega sus últimas cartas ante Barracas

La Reserva de Gimnasia, que aún mantiene chances de poder clasificar para la ronda final del Torneo Proyección, buscará esta tarde sumar de a tres cuando a partir de las 15, en el predio de AEFIP, ubicado en Ciudad Evita, enfrente a Barracas Central, último en las posiciones con solo 10 puntos, en uno de los encuentros que le dará continuidad a la decimoquinta fecha del certamen que organiza la Liga Profesional (LPF).

Los dirigidos por Hernán Lisi dejaron pasar una buena ocasión en la fecha pasada, al perder por la mínima diferencia ante Talleres, en Estancia Chica.

Y esa derrota lo dejó en el puesto 11 con 17 unidades, a siete puntos de Vélez (24) el último de los clasificados hasta el momento para la etapa final del certamen.

A tres fechas del final, los chicos de Gimnasia saben que aún mantienen posibilidades de clasificar, por lo que esta tarde, el objetivo será exclusivamente ganarle al Guapo y esperar otros resultados que lo puedan favorecer, como una derrota de Vélez ante Instituto.

Para este compromiso, el entrenador Hernán Lisi convocó a los siguientes jugadores: Máximo Cabrera, Patricio Schroeder, Juan Cortazzo, Jeremías Langa, Lautaro Cenizo, Federico Pendas, Axel Ledesma, Benjamín García, Mariano Ojeda, Joel González, Bautista Soulas, Francisco Paradela, Quimey Vasco, Dylan Álvarez, Benjamín Carbajo, Santiago Villarreal, Román Nagavonsky, Lautaro Napolitano, Francisco Ballesteros y Paolo Zamora.