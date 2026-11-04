La Reserva de Hernán Lisi recibe a Gimnasia de Mendoza en Abasto

Ya sin chances reales de clasificar entre los cuatro primeros de su zona, la Reserva albiazul recibirá desde las 15.00 a su homónimo mendocino. El encuentro de la decimosexta fecha del Torneo Proyección Clausura 2026 se jugará en Estancia Chica, contará con el arbitraje de Camila Guette y será transmitido a través de la plataforma lpfplay.com.

El equipo de Hernán Lisi viene de perder ante Barracas Central y acumula 17 puntos, lejos del rival de esat tarde que suma 25 unidades y ocupa la cuarta ubicaciónen el grupo, el último lugar de la clasificación a los playoffs.

Los citados son Máximo Cabrera y Patricio Schroeder; Lucas Lamella, Lautaro Cenizo, Federico Pendas, Benjamín García, Salvador Fúster y Jonathan Rodríguez; Joel González, Bautista Soulas, Quimey Vasco, Francesco Paradela, Dylan Álvarez, Vicente Spinetti y Benjamín Carbajo; Santiago Villarreal, Santino López García, Román Nagavonsky, Santino Fichera, Francisco Ballesteros y Justo Jáuregui.

DIRIGE LOBO MEDINA

Luis Lobo Medina será el árbitro mañana en Gimnasia- Belgrano. No menos polémico es el hombre a cargo del VAR: Andrés Merlos.