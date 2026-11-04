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JUEGAN DESDE LAS 15.00

La Reserva de Hernán Lisi recibe a Gimnasia de Mendoza en Abasto

Gimnasia juega en Estancia Chica

Por Redacción

Ya sin chances reales de clasificar entre los cuatro primeros de su zona, la Reserva albiazul recibirá desde las 15.00 a su homónimo mendocino. El encuentro de la decimosexta fecha del Torneo Proyección Clausura 2026 se jugará en Estancia Chica, contará con el arbitraje de Camila Guette y será transmitido a través de la plataforma lpfplay.com.

El equipo de Hernán Lisi viene de perder ante Barracas Central y acumula 17 puntos, lejos del rival de esat tarde que suma 25 unidades y ocupa la cuarta ubicaciónen el grupo, el último lugar de la clasificación a los playoffs.

Los citados son Máximo Cabrera y Patricio Schroeder; Lucas Lamella, Lautaro Cenizo, Federico Pendas, Benjamín García, Salvador Fúster y Jonathan Rodríguez; Joel González, Bautista Soulas, Quimey Vasco, Francesco Paradela, Dylan Álvarez, Vicente Spinetti y Benjamín Carbajo; Santiago Villarreal, Santino López García, Román Nagavonsky, Santino Fichera, Francisco Ballesteros y Justo Jáuregui.

DIRIGE LOBO MEDINA

Luis Lobo Medina será el árbitro mañana en Gimnasia- Belgrano. No menos polémico es el hombre a cargo del VAR: Andrés Merlos.

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