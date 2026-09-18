La Reserva dejó pasar la chance y ahora le apunta al clásico platense

La Reserva de Estudiantes perdió 1-0 ante su homónimo de Río Cuarto en el predio de Ciudad Deportiva Pablo Aimar, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura Proyección. Ahora, todos los cañones apuntan al clásico ante Gimnasia.

Con esta derrota, la tercera albirroja perdió la oportunidad de alcanzar el primer puesto del grupo. De momento se encuentra en la tercera colocación con 17 unidades y a 3 puntos del líder Independiente. En tanto que el León del Imperio tras vencer a los platenses se subió al segundo puesto con 18 puntos.

Los dirigidos técnicamente por Jonathan Schunke no pudieron mantener el envión anímico de las dos victorias cosechadas ante Ferro y Huracán.

Si bien tuvo algunas chances para romper la igualdad en el marcador, las fallas en los metros finales no le permitieron a Estudiantes sacar ventaja.

Asimismo, el conjunto de la Docta también tuvo sus oportunidades. En este sentido, Mateo Rodríguez, a los 26 minutos del primer tiempo marcó el único gol del partido, con un blooper de la defensa visitante.

Con este triunfo, el equipo de Río Cuarto quedó segundo en la Zona B, con 18 puntos. En la próxima jornada, visitará a Instituto.

A pesar de la derrota, Estudiantes dio vuelta la página y le apunta al clásico del próximo miércoles ante Gimnasia a las 15, en condición de visitante. En principio, el juego se desarrollaría en el predio de Estancia Chica.

El equipo dirigido técnicamente por el Vikinko formó con: Van Der Tuin; Acosta, Spaltro, Messina, Georgieff; Spalletta, Traina, Atum; Basualdo, Sagües Barreiro, Fernandez Soler.

domínguez convirtió en la caída de la selección sub 19

Franco Domínguez, juvenil de Estudiantes, convocado por Diego Placente a la Selección Argentina Sub 19, convirtió para la Albiceleste en la derrota por 2-1 ante Paraguay, por la primera fecha de los Juegos Suramericanos