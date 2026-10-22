La Reserva del Lobo, más lejos de la clasificación

Por la decimocuarta fecha del Torneo Proyección Clausura, que organiza la AFA, Gimnasia perdió 1-0 ante Talleres en el Bosque y quedó muy lejos de la clasificación entre los cuatro primeros del grupo. Sebastián Corradi marcó el único tanto del partido para la T.
Con esta derrota, el conjunto mens sana se ubica en el décimo lugar del Grupo A con 17 puntos, y ahora aparece a cinco unidades de diferencia respecto de River (22), el último de los equipos que estaría clasificando para la ronda final del certamen.
En otros resultados, Ferro 0, Colón 1; Independiente Rivadavia 3, San Martín de San Juan 2 y Lanús 4, Quilmes 1.
La síntesis:
GIMNASIA (0): 1) Máximo Cabrera; 4) Benjamín García, 2) Lautaro Cenizo, 6) Lucas Lamella, 3) Mariano Ojeda; 7) Facundo Di Biasi, 5) Joel González, 8) Dylan Álvarez; 10) Benjamín Carbajo; 11) Santiago Villarreal y 9) Francisco Ballesteros. DT: Hernán Lisi.
TALLERES (1): 1) Franco Yannerich, 2) Gianluca Garavaglia, 3) Joaquín Salas, 4) Ignacio Alastra, 5) Joaquín Soria, 6) Bruno Trey, 7) Misael Zalazar, 8) Cayetano Santarelli, 9) Sebastián Corradi, 10) Pedro González y 11) Facundo Lucero. DT: Ezequiel Carboni.
CAMBIOS: PT 27’ Martino Larghi por Alastra (T); ST 00’ Santino López García por di Biasi (G), 18’ Agustín Buteler por Trey (T), 25’ Áxel Ledesma por Villarreal y Vicente Spinetti por López García (G), 32’ Lucio Ferrari por Lucero, Theo Piris por M. Zalazar y Bautista Rinaldi por Corradi (T), 33’ Lautaro Napolitano por Ballesteros (G).
Gol: ST 21’ Corradi (T).
AMONESTADOS: López García (G); Lucero (T).
INCIDENCIAS: ST 19’ Lamella (G).
ÁRBITRO: Eduardo Coyto.
ÁRBITRO ASISTENTE 1: Nahuel Martin.
ÁRBITRO ASISTENTE 2: Agustina Baleman.
CUARTO ÁRBITRO: Rodrigo Amadeo.
PREDIO: Estancia Chica.
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