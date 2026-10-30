La Reserva del Lobo no consiguió su objetivo

La Reserva de Gimnasia dejó pasar una nueva oportunidad de soñar con una hipotética clasificación para la etapa final del Torneo Proyección 2026, y se despidió de la pelea por los primeros puestos, del Grupo B, al perder ayer por 1-0 con Barracas Central, en un partido correspondiente a la 15º fecha del certamen de la Liga Profesional.

Con esta derrota, el conjunto mens sana ya no tiene chances de meterse entre los primeros cuatro clasificados, ya que a dos fechas del cierra de la fase regular, se quedó con 17 puntos, muy lejos de Gimnasia de Mendoza, que suma 25 y es el último de los que accede a los octavos de final del torneo.

Para los chicos del Lobo fue un golpe a la ilusión, porque antes de que comience el encuentro mantenía chances de clasificar, pero la caída ante uno de los peores equipos del torneo lo despidió definitivamente de su objetivo deportivo.

Barracas, que logró salir del último lugar de la tabla (ahora suma 13 y comparte la parte baja de la tabla con Banfield), ganó el partido con el gol de Valentino Gandín, a los 13 minutos de la parte complementaria.

Gimnasia hizo todo el gasto durante el encuentro, pero no estuvo preciso en los metros finales, a pesar de que generó algunas chances de gol.

Y cuando mejor estaba jugando, y acariciaba el empate, el Guapo le asestó un golpe directo a la ilusión, desmoronando por completo el objetivo que se había propuesto en esta segunda mitad de la competencia.

Hernán Lisi, entrenador de la Reserva albiazul, puso en cancha a los siguientes jugadores: Patricio Schroeder, Francisco Paradela, Lautaro Cenizo, Juan Cruz Cortazzo, Mariano Ojeda; Joel González, Dylan Álvarez, Benjamín Carbajo, Román Nagavonsky, Francisco Ballesteros y Santiago Villarreal.

En otros resultados de la jornada de ayer, Boca 2, Estudiantes de Río Cuarto 0; Ferrocarril Oeste 0, Huracán 0; Godoy Cruz 4, Atlético Tucumán 2; Instituto 0, Vélez Sarsfield 2 y Quilmes 0, Belgrano 2.