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Perdió 3-1 con godoy cruz

La Reserva del Lobo no hizo pie en Mendoza

la reserva cayó en mendoza / x

Por Redacción

La Reserva de Gimnasia, que jugó solo para cumplir porque no pudo acceder a los octavos de final, perdió ayer en Mendoza ante Godoy Cruz por 3-1 y cosechó la quinta derrota al hilo.

Además, el equipo mens sana alcanzó los siete partidos son conocer el triunfo, con seis derrotas y una parda. La última alegría de los chicos en el torneo Proyección 2026 se remonta a la décima fecha del torneo, cuando se impuso 2-0 en el clásico ante Estudiantes.

Los tres goles del Tomba fueron convertidos por Tomás Pesce, Oscar González e Ignacio Persia. Mientras que la única conquista de Gimnasia fue obra de Santiago Villarreal.

El entrenador Hernán Lisi dispuso la siguiente formación: Máximo Cabrera; Benjamín García, Lautaro Cenizo, Federico Pendas y Mariano Ojeda; Dylan Álvarez, Joel González, Vicente Spinetti y Benjamín Carbajo; Santiago Villarreal y Santino López García.

victoria del femenino

Por la fecha 13 del torneo Femenino, las chicas de Gimnasia vencieron por 2-1 a Belgrano, en El Bosquecito, y abandonaron el penúltimo lugar. Pilar Casas y Florencia Gaetán, los goles del Lobo.

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