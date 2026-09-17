La Reserva del Lobo se reencontró con la victoria frente a San Lorenzo

El conjunto tripero sumó una importante victoria, que le sirve para retornar a la senda triunfal y así llegar a las 13 unidades para colocarse en la sexta posición del grupo A del Torneo Proyección e ilusionarse con poder meterse en los playoff del campeonato para ir en busca de la disputa del título.

Los goles de Gimnasia fueron de Dylan Álvarez en la primera etapa y Leonel Troncoso en el complemento, para dejar los tres puntos en Estancia Chica, tras lo que habían sido las caídas con Sarmiento y River, por las fechas cinco y siete, respectivamente. Además, cortó con una seguidilla de dos partidos sin ganar en el certamen, luego de lo que habían sido la caída ante River como local y el empate con Vélez de la fecha pasada.

Los once iniciales del Lobo fueron: Julián Kadijevic; Benjamín García, Jeremías Langa, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Facundo Di Biasi, Dylan Álvarez, Santino López García; Leonel Troncoso, Santiago Villareal y Francisco Ballesteros.

El Ciclón, por su parte, formó con: Clemente; Herrera, Elissagaray, Coronel, Korsunksy; Crisafulli, Szkaluba, Rivas; D’ Alessandro, Atrio y Zabala.

Con estas tres unidades, la escuadra mens sana llega afilada al clásico del próximo miércoles 23, donde los de Hernán Lisi serán locales por la fecha diez. Por el lado del Cuervo, acumuló su tercera derrota consecutiva y se ubica décimo con 11 puntos y de momento se encuentra fuera de los equipos que se estarían metiendo en la siguiente fase del Torneo Proyección organizado por AFA.