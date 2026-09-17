Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
EN ESTANCIA CHICA, LOS DIRIGIDOS POR HERNÁN LISI SE IMPUSIERON 2-0

La Reserva del Lobo se reencontró con la victoria frente a San Lorenzo

Leonel Troncoso, autor del 2-0

Por Redacción

El conjunto tripero sumó una importante victoria, que le sirve para retornar a la senda triunfal y así llegar a las 13 unidades para colocarse en la sexta posición del grupo A del Torneo Proyección e ilusionarse con poder meterse en los playoff del campeonato para ir en busca de la disputa del título.

Los goles de Gimnasia fueron de Dylan Álvarez en la primera etapa y Leonel Troncoso en el complemento, para dejar los tres puntos en Estancia Chica, tras lo que habían sido las caídas con Sarmiento y River, por las fechas cinco y siete, respectivamente. Además, cortó con una seguidilla de dos partidos sin ganar en el certamen, luego de lo que habían sido la caída ante River como local y el empate con Vélez de la fecha pasada.

Los once iniciales del Lobo fueron: Julián Kadijevic; Benjamín García, Jeremías Langa, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Facundo Di Biasi, Dylan Álvarez, Santino López García; Leonel Troncoso, Santiago Villareal y Francisco Ballesteros.

El Ciclón, por su parte, formó con: Clemente; Herrera, Elissagaray, Coronel, Korsunksy; Crisafulli, Szkaluba, Rivas; D’ Alessandro, Atrio y Zabala.

Con estas tres unidades, la escuadra mens sana llega afilada al clásico del próximo miércoles 23, donde los de Hernán Lisi serán locales por la fecha diez. Por el lado del Cuervo, acumuló su tercera derrota consecutiva y se ubica décimo con 11 puntos y de momento se encuentra fuera de los equipos que se estarían metiendo en la siguiente fase del Torneo Proyección organizado por AFA.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?