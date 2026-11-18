La Reserva de Estudiantes consiguió el boleto hacia los cuartos de final del Torneo Clausura Proyección tras rescatar una igualdad en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero. Si bien el resultado dejó una sensación ambigua en el desarrollo del juego, la unidad obtenida resultó determinante para sellar su pasaje a la instancia eliminatoria del certamen.

Con este marcador, el elenco albirrojo concluyó las 18 fechas de la etapa regular con una cosecha de 33 puntos, cifra que lo ubicó en la cuarta colocación de la Zona B. Aunque Deportivo Riestra logró una victoria sobre el cierre de la jornada y alcanzó la misma línea de unidades, el equipo platense prevaleció en la tabla de posiciones por contar con una mejor diferencia de gol.

El plantel conducido por Jonathan Schunke supo reponerse a distintos traspiés sufridos a lo largo del semestre, entre ellos la caída en el clásico platense, y construyó una sólida racha invicta en el tramo decisivo que le permitió trepar hasta los puestos de vanguardia.

Para afrontar este compromiso en territorio santiagueño, el entrenador dispuso la siguiente alineación inicial: Van der Tuin en el arco; Crivaro, Pierani, Messina y Pereyra en la línea defensiva; Spalletta, Alcaraz y Atum en la mitad de la cancha; mientras que Basualdo, Franco Domínguez Ávila y Fernández Soler conformaron el tridente ofensivo.

Tras asegurar su presencia entre los ocho mejores del campeonato, el Pincha deberá enfrentarse contra el conjunto que finalice en la primera posición de la Zona A para disputar un lugar en las semifinales. A la espera de la resolución de los encuentros pendientes en ese grupo, Vélez aparece como el principal candidato a cruzarse con el elenco Pincha, aunque Talleres y River Plate aún mantienen posibilidades matemáticas de alcanzar la cima.