La Reserva en un duelo clave ante el León del Imperio

Por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura Proyección, la divisional Reserva de Estudiantes se mide ante su tocayo de Río Cuarto. El partido va desde las 15 en el predio de Ciudad Deportiva. Y contará con el arbitraje principal de Leonardo Cristaldo, en tanto que el juego podrá seguirse a través de la pantalla de LPF Play.

Los dirigidos técnicamente por Jonathan Schunke llegan envalentonados al duelo de esta tarde en la Docta luego de encadenar dos victorias en hilera ante Huracán y Ferro.

Productos de dichas victorias, el Pincha se ubica en la segunda colocación de la tabla de posiciones del Grupo B con 17 puntos y a tres unidades del líder Independiente, que el martes derrotó por 1-0 a Colón en el Infierno.

Por su parte, al igual que los de La Plata, Estudiantes de Río Cuarto también llega de gran manera con dos triunfo seguidos, aunque colocado en el quinto puesto de la tabla con 15 puntos.

De esta manera, el duelo de esta tarde a disputarse Córdoba será clave para ambos equipos que mantienen las mismas aspiraciones: seguir sumando puntos para mantenerse en puestos de clasificación a la siguiente instancia del campeonato.

Con lo que respecta estrictamente a lo futbolístico, la idea del entrenador es mantener la misma base que viene de derrotar en la fecha anterior al Globo de Parque Patricios 3-1 en la cancha 5 del Country Club de City Bell.

CONVOCADOS

Arqueros: Tiziano van der Tuin y Tomás Chetelein.

Defensores: Francisco Acosta, Nicolás Spaltro, Faustino Messina, Juan Caggiano, Jorge Georgieff y Santiago Ortíz.

Mediocampistas: Agustín Traina, Ciro Spalletta, Axel Atum, Leandro Alcaraz y Joaquín Villar.

Delanteros: Thiago Serrano, Francisco Silveti, Benjamín Sagües Barreiro, Emanuel Fernández Soler y Franco Basualdo.