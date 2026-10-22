La Reserva ganó en Córdoba y se metió en zona de clasificación

Después de dos empates en cadena, la Reserva de Estudiantes se reencontró con la victoria y se metió en zona de clasificación por el Grupo B.

Sí, el equipo que conduce Jonathan Schunke venció 2-0 a Belgrano, en Córdoba, alcanzó los 25 puntos en catorce partidos, y trepó a la tercera posición. A falta de cuatro fechas por jugar, los pibes de Estudiantes comparten puntos con Boca (un partido menos) y Belgrano, a quien superó por diferencia de gol. Un tramo final apretado donde no habrá margen de error.

El equipo del Vikingo lo ganó con dos goles de Franco Basualdo, la figura del encuentro, y contó con el regreso de Franco Domínguez Ávila, quien luego de quedar al margen por compartir una foto en los festejos de Central, pidió disculpas y retomó los entrenamientos en City Bell.

El pibe ingresó en el complemento y volvió a sumar minutos luego de cinco partidos.

La formación albirroja saltó a la cancha con Botti; Crivaro, Desábato, Messina y Valentukonis; Ipoutcha, Alcaraz y Atum; Basualdo, Benjamín Sagües Barreiro y Fernández Soler.

De acuerdo a lo que marca el calendario, Estudiantes buscará seguir entre los mejores cuatro de su zona enfrentando, en la próxima jornada, a Deportivo Riestra en el marco de la decimoquinta jornada del Torneo Proyección.

Una vez más, el Pincha tendrá por delante otro compromiso fundamental para continuar con chances de meterse en los playoffs.