La Reserva ganó y quedó a tiro de la clasificación

El equipo dirigido por Jonatan Schunke dio un gran paso en suelo mendocino para meterse en los playoff del Torneo Proyección, al vencer 4-1 como visitante por la fecha 16 a Independiente Rivadavia con goles de Franco Domínguez Ávila en tres oportunidades y Emanuel Fernández Soler, que terminó de abrochar un triunfo fundamental para las aspiraciones de clasificación.

Con estos tres puntos logrados en Mendoza, el Pincha sigue tercero en el grupo con 28 puntos acumulados, con un partido más que sus perseguidores, Boca, Belgrano y Riestra que jugarán entre hoy y mañana sus partidos de la actual jornada ante Quilmes, Platense y Defensa y Justicia, respectivamente.

La buena noticia, más allá de como quedó perfilado para el cierre de la fase de grupos en el certamen, es el nivel mostrado por el delantero Franco Domínguez Ávila, quien había estado apartado de las convocatorias algunos encuentros luego de darse a conocer una fotografía con un gorro de Rosario Central horas después de que el Pincha perdiera la final de la Supercopa Internacional.

Respecto al encuentro en el que derrotó de manera categórica a la Lepra mendocina, el León comenzó en desventaja, pero supo reponerse con una gran tarde del atacante de 19 años, que dijo presente a los 29’ de la primera etapa y antes del cierre de la misma para dar vuelta el duelo.

La formación inicial albirroja fue: Tiziano Van der Tuin; Benjamín Crivaro, Valente Pierani, Faustino Messina, Tomás Valentukonis; Ciro Spalletta, Leandro Alcaraz, Axel Atum; Franco Basualdo, Franco Domínguez Ávila y Emanuel Fernández Soler.

En el complemento, Schunke movió el banco e ingresaron: Agustín Ipoutcha y Agustín Traina por Ciro Spalletta y Leandro Alcaraz. Mientras que minutos después fue el turno de Sebastián Artal y Santino Daneri quienes ingresaron en lugar de Axel Atum y Emanuel Fernández Soler. Por último, Tomás Valentukonis le dejó su lugar a Juan Caggiano en la defensa pincharrata.