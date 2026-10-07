La Reserva igualó 2-2 con Rosario Central y sigue en la pelea

El equipo de Hernán Lisi logró levantar un 0-2 en contra en el primer tiempo y empató contra Rosario Central en Estancia Chica, un punto que le permite al Lobo seguir en la conversación por un lugar entre los cuatro primeros del grupo que clasifican a los playoffs. Lautaro Napolitano y Leonel Troncoso -con un golazo- marcaron los tantos mens sana.

El partido comenzó torcido para Gimnasia porque sobre los 16 minutos Thiago Ponce puso el 1 a 0 para la visita. Para peor, Santiago Segovia marcó el 2 a 0 antes de la media hora de juego. El panorama era negro para el conjunto tripero.

Sin embargo, sobre los 32 minutos Lautaro Napolitano recibió sobre izquierda y le picó la pelota a la salida desesperada del arquero Sosa para marcar el descuento. Y a los 43 minutos, la búsqueda del Lobo tuvo premio con un golazo de Leonel Troncoso, que manejó la pelota en la puerta del área, superó una marca, frenó y sacó un remate que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco canalla.

El conjunto albiauzul formó con Julián Kadijevic; Benjamín García, Jeremías Langa, Áxel Ledesma, Jonathan Rodríguez; Pablo Aguiar, Dylan Álvarez; Santino López García, Leonel Troncoso, Lautaro Napolitano; Francisco Ballesteros.

Ingresaron Salvador Fuster y Benjamín Carbajo por Rodríguez y Napolitano; Joel González y Tomás Rastelli por Ballesteros y Lopéz García y -ya en tiempo de descuento- Agustín Martínez en reemplazo de Álvarez.