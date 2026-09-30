La Reserva perdió con Tigre y dio un paso atrás

La Reserva albiazul no pudo aprovechar el envión de la victoria en el clásico y perdió 2 a 1 frente a Tigre como visitante en el Prredio Nito San Andrés. Leonel Troncoso, de penal, marcó el descuento para el conjunto dirigido por Hernán Lisi.

Gimnasia jugó un flojísimo primer tiempo, período en el cual el conjunto local llegó a la ventaja de dos goles. El delantero Rodrigo Ferreyra abrió el marcador para el local y Lucian Carracedo marcó el 2-0 parcial al enviar al fondo del arco un rebote en su cuerpo tras un borbollón en el área.

En el complemento, el conjunto tripero recompuso algo su imagen y Leonel Troncoso, de penal, logró el descuento mens sana. Desde ahí hasta el final, Gimnasia intentó forzar el juego y tuvo varias chances para alcanzar el empate, aún a riesgo de que el Matador liquidara el pleito de contra. Sin embargo, Tigre aguantó y se quedó con tres puntos que el Tripero necesitaba para seguir peleando por la clasificación a los playoffs.

El equipo albiazul salió a la cancha con Máximo Cabrera; Benjamín García, Jeremías Langa, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Facundo di Biasi, Joel González; Dylan Álvarez, Leonel Troncoso, Santiago Villarreal; Francisco Ballesteros.

En el entretiempo Áxel Ledesma ingresó por Lamella, a los 19’ minutos entraron Santino López García por di Biasi y Lautaro Napolitano en lugar de Villarreal; sobre los 35 muntos Benjamín Carbajo entró en lugar de Ballesteros y en tiempo de descuento Gerónimo Kugler reemplazó a García.

Gimnasia tiene 16 puntos y está en el quinto lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, pero entre hoy y mañana jugarán Rosario Central (16)-Unión, Barracas Central-Gimnasia de Mendoza (18), Vélez Sarsfield (16)-Argentinos Juniors, Talleres-Godoy Cruz (16) y River Plate (18)-Sarmiento (17), por lo que habrá que ver como queda parado el Lobo para ingresar entre los cuatro primeros a siete fechas del final del Clausura.