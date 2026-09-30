La Reserva Pincha volvió al triunfo

Con goles de Bajamín Sagües Barreiro y Francisco Silveti, la Reserva de Estudiantes derrotó en el Country Club a su par de Defensa y Justicia 2-0. De esta manera dejó atrás la derrota de la semana pasada en el clásico ante Gimnasia.

El equipo albirrojo que dirige Jonatan Schnuke jugó un buen partido ante un rival muy trabajado que no está teniendo el mejor de sus presentes.

El Pincha se puso en ventaja con un nuevo tanto del delantero Benjamín Sagües Barreiro en el primer tiempo, demostrando el presente que está transitando y que lo llevó a ocupar un lugar en el banco de suplentes.

En el segundo tiempo el Halcón lo arrinconó y estuvo muy cerca de empatarlo. Tuvo varias chances y un penal que detuvo el arquero albirrojo. En el final llegó el gol de Franco Silveti para poner cifras definitivas.

Estudiantes formó con Van der Tuin; Crivaro, Desábato, messina, Arzamendia; Spalleta, Traina, Atum, Basualdo; Sagües Barreiro y Fernández Soler. Luego ingresaron Ipoutcha, Serrano, Silveti, Traina y González.