La Reserva recibe a San Lorenzo

Esta tarde desde las 15:00, la Reserva de Gimnasia se enfrentará a San Lorenzo en Estancia Chica por la novena fecha del Torneo Proyección Clausura 2026. El partido será dirigido por Damián Parodi y será transmitido a través de lpfplay.com, la plataforma de la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Hernán Lisi no ha podido encontrar una regularidad en cuanto a resultados, ya que goleó como visitante a Racing (último campeón del Apertura), perdió ajustadamente ante River e igualó sin goles con Vélez. Gimnasia arrancó esta fecha fuera de la zona de playoffs con 10 unidades, producto de 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas.

El Cuervo -que acumula 11 puntos- es un rival directo en la lucha por la clasificación. En la última fecha perdió 1-0 ante Unión de Santa F en condición de local, por lo que dejó pasar una buena chance de trepar en la tabla de posiciones del Grupo A.

En este cotejo volverá a sumar minutos Facundo di Biasi, quien está en la búsqueda de rodaje tras la operación de ligamentos cruzados y un par de lesiones musculares absolutamente lógicas dada la larga inactividad. A días de cumplir un año de la grave lesión sufrida ante Rosario Central, el juvenil sumó 45 minutos en el partido de Reserva ante Vélez -en el que redondeó una buen actuación- y volverá a tener rodaje esta tarde ante el conjunto azulgrana.

Los citados por Hernán Lisi son Julián Kadijevic y Patricio Schroeder (arqueros); Jeremías Langa, Lucas Lamella, Lautaro Cenizo, Áxel Ledesma, Benjamín García y Mariano Ojeda (defensores); Joel González, Facundo di Biasi, Francesco Paradela, Leonel Troncoso, Dylan Álvarez y Vicente Spinetti (mediocampistas); Santino López García, Santiago Villarreal, Lautaro Napolitano, Gerónimo Kugler y Francisco Ballesteros (delanteros).

BALIÑO SERÁ EL ÁRBITRO ANTE BANFIELD

La Liga Profesional designó a Jorge Baliño para dirigir el próximo sábado a las 14.30 el duelo entre Gimnasia y Banfield en el Bosque. El juez tandilense estará acompañado por Pablo Acevedo y Hugo Páez como asistentes, Lucas Comesaña será el Cuarto árbitro y en el VAR estará José Carreras acompañado por Pablo Giménez.