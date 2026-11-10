La Reserva se juega su clasificación a los playoffs

Con la clasificación a los playoffs como principal objetivo, la Reserva de Estudiantes recibirá a San Martín de San Juan en el Country Club de City Bell, por la fecha 17 del Torneo Proyección Clausura. El encuentro comenzará a las 15 y contará con el arbitraje de Camila Gette. El equipo dirigido por Jonatan Schunke buscará un triunfo que le permita asegurar su lugar entre los ocho mejores de la competencia.

El Pincha llega con confianza después de la contundente victoria por 4-1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, conseguida en el Parque. En aquella presentación, Domínguez Ávila tuvo una tarde destacada y convirtió tres de los cuatro tantos, mientras que Fernández Soler completó la goleada.

Ese resultado le permitió al conjunto albirrojo alcanzar los 29 puntos y ubicarse en la cuarta posición de la Zona B, el último puesto que entrega un boleto a los cuartos de final. Sin embargo, todavía no tiene asegurada su clasificación y necesita sumar para no depender de otros resultados en la última parte de la fase regular.

La pelea por ingresar a los playoffs tiene varios protagonistas. Belgrano también suma 29 unidades, mientras que Deportivo Riestra aparece detrás con 27. Por eso, una victoria será fundamental para que Estudiantes pueda sostenerse dentro de los puestos de clasificación y evitar que sus perseguidores lo alcancen.

Además, el equipo dirigido por Schunke tiene otra posibilidad en juego: si consigue los tres puntos y Boca no gana, podrá escalar hasta la tercera colocación. El Xeneize suma 32 unidades y se encuentra por encima del Pincha en la tabla.

CONVOCADOS

Arqueros: Van der Tuin y Botti.

Defensores: Crivaro, Acosta, Messina, Pierani, Desábato, Caggiano, Pereyra y Valentukonis.

Mediocampistas: Traina, Spalletta, Atum, Artal, Alcaraz y Ipoutcha.

Delanteros: Villar, Domínguez, Daneri, Fernández Soler y Basualdo.