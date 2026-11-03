La Reserva se juega sus cartas en Mendoza

La Reserva de Estudiantes, sexto con 26 puntos en la Zona B, enfrenta esta tarde a partir de las 15 a Independiente Rivadavia, por la fecha 16 del Torneo Proyección, con la posibilidad de dar otro paso clave en la lucha por clasificar a los octavos de final del torneo.

El equipo albirrojo depende de sí, ya que una victoria en la Ciudad Deportiva, lo dejará tercero en las posiciones y muy cerca de asegurarse un lugar en la fase final.

La Lepra mendocina (undécimo puesto con 18 unidades) quedó definitivamente afuera de los puestos de clasificación, por lo que esta tarde, jugará solo para cumplir con el calendario, y buscará terminar en una posición mucho más digna de la que tiene hasta el momento.

La delegación albirroja ya se encuentra en la provincia de Mendoza, a la espera del partido, y el entrenador Jonathan Schunke convocó a los siguientes futbolistas:

ARQUEROS: Tiziano Van Del Tuin y Martino Botti.

DEFENSORES: Benjamín Crivaro, Francisco Acosta, Faustino Messina, Juan Caggiano, Máximo Desábato, Valente Pierani y Tomás Valentukonis.

MEDIOCAMPISTAS: Agustín Traina, Ciro Spalletta, Leandro Alcaraz, Axel Atúm, Sebastián Artal y Agustín Ipoutcha.

DELANTEROS: Franco Domínguez Ávila, Joaquín Villar, Emanuel Fernández Soler, Franco Basualdo y Santino Daneri.