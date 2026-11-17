Esta tarde desde las 15:00, Gimnasia recibirá a Atlético Tucumán en Estancia Chica por la última fecha del Torneo Proyección Clausura 2026. El encuentro será dirigido por Sebastián Milessi y tendrá transmisión a través de lpfplay.com

El Lobo no clasificó a los playoffs por lo que termina el año con esta visita del conjunto tucumano. El equipo de Hernán Lisi tiene 17 unidades y arrastra cinco derrotas consecutivas, la última ante Godoy Cruz por 3-1. El Decano tucumano también llega eliminado, viene de empatar 0-0 ante Unión y alcanzó los 19 puntos. Para algunos pibes triperos se acerca la etapa de definiciones por la firma del primer contrato profesional.

Los citados para el último partido del año son Máximo Cabrera y Patricio Schroeder (arqueros); Juan Cruz Cortazzo, Lautaro Cenizo, Federico Pendas, Benjamín García y Mariano Ojeda (defensores); Joel González, Quimey Vasco, Dylan Álvarez, Leonel Troncoso, Vicente Spinetti, Francesco Paradela y Benjamín Carbajo (mediocampistas); Jeremías Merlo, Santino López García, Santiago Villarreal, Román Nagavonsky, Francisco Ballesteros y Justo Jáuregui (delanteros).

El femenino empató ante Huracán

El equipo de fútbol femenino albiazul no puso sostener la ventaja parcial e igualó 1 a 1 ante Huracán en La Quemita, en partido válido por la decimocuarta fecha del Clausura.

Loana Bernhard abrió la cuenta antes de los 15 minutos con su definición ante la salida de la arquera tras un gran pase filtrado de Florencia Gaetán, pero en la segunda etapa el Globo llegó a la igualdad con un remate cruzado de Milagros Rodríguez.

El equipo dirigido por Silvana Villalobos formó con Sara Garglianone; Azul Oszczyk, Abril Coronel, Lucila Aste, Micaela Adorno; Milagros Oliver, Estefanía Gauto, Pilar Casas; Florencia Gaetán, Loana Bernhard y Maia Farías. Luego ingresaron Dahiana Cantero en reemplazo de Bernhard, Juana Souto por Maia Farias y Rocío Montenegro en lugar de Estefanía Gauto.

El cierre del año para el conjunto tripero será como local ante Independiente. Como ninguno de los equipos tiene riesgo de descenso, pidieron adelantar la fecha (programnada para el 12 de diciembre) para este fin de semana.