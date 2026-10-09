La revancha con Vasco Da Gama, en el Milton Santos

La Justicia de Río de Janeiro volvió a denegar el pedido de Vasco da Gama para disputar la vuelta de la serie de semifinales de Copa Sudamericana frente a Boca en el Maracaná.

La decisión también cita un informe de la Policía Militar, que indica que el Estadio Nilton Santos de Botafogo reúne las condiciones estructurales y operativas para recibir el partido pautado para el martes 20 de octubre a las 21.30.

De todos modos, permanecen vigentes las decisiones anteriores que no le permiten al Gigante da Colina utilizar el recinto en el que habitualmente hacen de local Flamengo y Fluminense.

Pese a que el martes la Procuraduría General de Justicia del Ministerio Público de Río de Janeiro había emitido una recomendación al consorcio conformado por Flamengo y Fluminense para que pusieran a disposición el Maracaná ante la primera negativa Judicial, la solicitud no prosperó y el estadio más importante del fútbol brasileño quedó descartado para albergar la vuelta de la serie.

De esta manera, y a la espera de la oficialización, todo indica que el encuentro se jugará en el Nilton Santos, el otro estadio de Río de Janeiro que cuenta con la capacidad requerida por CONMEBOL para un encuentro de estas características. Cabe remarcar que el miércoles pasado Vasco jugó allí frente a Botafogo por el Brasileirao y se impuso 2 a 1 con goles de Alan Lescano y David.

Tras aquel importante triunfo que permitió que Vasco escalara hasta el 14° lugar, alejase los fantasmas del descenso y comience a soñar con disputar copas internacionales en 2027, Pedro Emanuel, entrenador portugués, expresó su opinión sobre la situación.

“Adoro y amo el fútbol, es gran parte de mi vida y me acostumbré a ver grandes clásicos sudamericanos, y, con todo el respeto que le tengo al Nilton Santos, para mí jugar en césped sintético es un problema. Lo era para mí como jugador y ahora, en la preparación de este partido, también lo fue”.