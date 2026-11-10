La Scaloneta se organiza para los últimos ensayos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó una parte del cronograma oficial de las actividades que tendrá la Selección argentina de cara a los dos amistosos frente a Uruguay y Costa Rica por la fecha FIFA, que serán los últimos del año.

De acuerdo al documento oficializado por la cuenta del combinado “Albiceleste”, los convocados por el técnico, Lionel Scaloni, comenzaron a arribar ayer al país, sin actividades programadas, ya que los entrenamientos se iniciarán hoy en el predio Linel Messi, de Ezeiza, mientras que la conferencia de prensa habitual del entrenador Lionel Scaloni se realizará el próximo jueves, con horario a confirmar.

La Selección argentina tiene programados los dos amistosos internacionales pactados para afrontar la última fecha FIFA del año.

El viernes 13 recibirá a Uruguay, desde las 20 (hora argentina), en el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como “La Bombonera”. Por último, el martes 17 afrontará el segundo partido ante Costa Rica, con horario a confirmar, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La juega el viernes ante Uruguay, en la cancha de Boca, y el 17 con Costa Rica, en el Mario Kempes

El cronograma de actividades comenzó ayer con el arribo de los 28 jugadores convocados por Scaloni, pero sin ningún tipo de acción programada.

El primer entrenamiento será cerrado y comenzará hoy a partir de las 10 en el predio que la AFAS posee en la localidad de Ezeiza.

El miércoles 11 de noviembre, el segundo entrenamiento está pactado para las 17 (hora argentina), con los primeros 15 minutos del comienzo abiertos a los periodistas acreditados.

A la misma hora, pero del jueves, se realizarán las últimas actividades (cerradas); el mismo día, sin confirmación horaria, el técnico brindará la conferencia de prensa habitual en la previa del encuentro ante Uruguay.

UN AÑO LLENO DE EMOCIONES

El conjunto “Albiceleste” quiere cerrar el año de la mejor manera, luego de un año lleno de emociones en el que llegó a una nueva final de la Copa del Mundo en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que perdió por 1-0 ante España, con un gol de Ferran Torres en tiempo extra.

Además, tuvo la despedida de su histórico capitán, Lionel Messi, tras 21 años vistiendo la camiseta. Junto a él, varios referentes del plantel hicieron lo propio para dejar lugar a la nueva generación.

Precisamente, esa nueva generación es a la que Scaloni viene dándole lugar al convocar jugadores para iniciar la renovación después de ocho años gloriosos con los mismos soldados.

La cara de este nuevo plantel es la figura que aprovechó rotundamente los minutos y la responsabilidad brindada: Nicolás Paz, el referente de juego y “10” del Como 1907, que marcó tres goles en los últimos tres amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.