La seguridad de los hinchas, otro foco

La seguridad del hincha es otro de los focos en los que trabaja la dirigencia de Estudiantes de cara al partido del miércoles frente a Corinthians en el Neo Química Arena, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Visitar Brasil en términos futbolísticos se convirtió en un dolor de cabeza para los argentinos durante los últimos años, ya que suelen sufrir situaciones de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad del país vecino.

En este sentido, la CD albirroja prepara un plan para preservar el bienestar de los casi dos mil simpatizantes que estarán presentes en San Pablo, y evitar que sucedan imprevisto como ocurrieron en las últimas presencias de argentinos allí.

A su vez, otro de los puntos que tienen en cuenta los dirigentes es la visita de Boca a tierras paulistas, debido a que mañana se medirá ante San Pablo en el Morumbí. La idea es evitar cualquier inconveniente entre las parcialidades, a sabiendas de que existe la posibilidad de que se crucen en el aeropuerto, en los accesos a la ciudad o en las calles de la capital.

Por su parte, varios de los hinchas de Estudiantes tienen vuelos programados para la jornada de hoy, mientras que el resto llegará entre mañana y durante las primeras horas del mismo día del partido.

En las próximas horas, la Institución dará a conocer indicaciones con respecto al ingreso de los simpatizantes al estadio y las precauciones que deberán tener en cuenta.