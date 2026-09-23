La Selección confirmó dos bajas por lesión para la fecha FIFA: uno es un ex Estudiantes

La Selección argentina sufrió dos bajas de último momento para la triple fecha de amistosos que tendrá al equipo de Lionel Scaloni en Córdoba y Buenos Aires. Juan Foyth y Thiago Almada fueron desafectados hoy por distintas lesiones, según confirmó la AFA. Quedan 35 jugadores para los tres partidos.

La Selección argentina sufrió dos bajas de último momento de cara a la triple fecha de amistosos que disputará entre fines de septiembre y comienzos de octubre. Juan Foyth y Thiago Almada fueron desafectados por lesión y no estarán disponibles para los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

En el caso de Thiago Almada, la lesión se produjo durante el partido que River perdió ante Huracán. El mediocampista sintió un pinchazo y debió abandonar el campo de juego apenas a los cinco minutos. Los estudios posteriores determinaron que padece un desgarro en el cuádriceps izquierdo, con un período de recuperación estimado en al menos 21 días.

De esta manera, Almada se perderá los tres compromisos de la Selección: ante Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes; frente a Burkina Faso, el sábado 3 de octubre en River; y contra Benín, el martes 6 de octubre, también en el Monumental.

La situación de Juan Foyth también genera preocupación. El defensor de Villarreal había sido incluido en la convocatoria pese a llegar con poco rodaje y ahora quedó desafectado por lesión. El platense había regresado recientemente a la actividad después de una extensa recuperación y volvió a sufrir un inconveniente físico durante la temporada.

Ahora, habrá que ver si Lionel Scaloni decide reemplazarlos dentro de la lista.

La lista completa de la Selección argentina

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán.

Defensores: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Tomás Palacios, Valentín Gómez y Nicolás Otamendi.

Mediocampistas: Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Santiago Simón, Equi Fernández y Tobías Andrada.

Delanteros: Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi y Leonel Flores.