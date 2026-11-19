La Selección cerró el año con dos amistosos: derrota con Uruguay (2-1), en la Bombonera, y goleada aplastante sobre Costa Rica (7-0), en el Mario Alberto Kempes.

De a poco comienza a bajarse el telón de un 2026 atravesado por las emociones, más allá de los últimos dos ensayos: el histórico triunfo ante Inglaterra, el subcampeonato mundial, el retiro de Lionel Messi y la renovación de Lionel Scaloni, que tras la final con España había puesto en duda su futuro, son solo algunos de los momentos que marcaron a fuego al combinado nacional.

La Copa América 2028 y el Mundial 2030 todavía asoman bastante lejos en el calendario, pero el 2027 no será un año en blanco para la Scaloneta.

La FIFA ya confirmó cuatro ventanas internacionales: la primera será del 22 al 30 de marzo, la segunda del 7 al 15 de junio, la tercera del 20 de septiembre al 5 de octubre y la última del 8 al 16 de noviembre.

Excepto por el tercer parate, en el que se podrán disputar hasta cuatro partidos preparatorios en un lapso de 16 días, el resto serán fechas dobles. Esto significa que Argentina tendrá la posibilidad de jugar hasta diez compromisos.

El flamante calendario que tiene por delante podría abrirse nada menos que con un clásico ante Brasil, lo cual no sucede de forma amistosa desde noviembre de 2019, cuando la Selección le ganó 1-0 en el Al-Awwal Park de Arabia Saudita con gol de Lionel Messi.

Las charlas están abiertas y hay predisposición entre las partes para concretar el encuentro de esta magnitud, ante la búsqueda de ambos seleccionados de afrontar duelos de calidad.

Si bien ya está clasificada a la próxima Copa del Mundo por ser una de las anfitrionas del continente (al igual que Uruguay y Paraguay), Argentina afrontará las Eliminatorias con las ilusiones renovadas. Desde Conmebol analizan la fecha de inicio, que podría ser en junio o en septiembre del 2027, y hasta un cambio de formato, similar al de la Nations League, con un final four y un título en juego.

La Finalíssima ante España es otro de los temas que merece un párrafo aparte. Aquel partido esperado quedó suspendido en marzo por los conflictos bélicos en Medio Oriente y por el desacuerdo entre la AFA y la RFEF sobre la sede. Sin dudas que ese enfrentamiento sigue siendo una verdadera incógnita, aún sin fecha a la vista.

Lo único seguro es que no podrá disputarse en marzo de 2027, porque el actual campeón del mundo reservó esas fechas para los cuartos de final de la Nations League.

De todos modos, Lionel Scaloni tendrá por delante varios meses para planificar el trabajo del año que viene, y aprovechar esos meses para seguir delineando un plantel joven, que tras la salida de Messi, comienza a dar sus primeros pasos.

Los frentes que tendrá por delante la Selección de cara a la próxima temporada