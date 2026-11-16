La Selección se va para Córdoba con variantes

La Selección Argentina se prepara para afrontar su último compromiso de la doble fecha FIFA de noviembre. Después de la derrota ante Uruguay en La Bombonera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar la gira por el país con una victoria frente a Costa Rica, mañana en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El plantel realizó ayer por la tarde una nueva práctica y hoy viajará a la provincia mediterránea para quedar concentrado de cara al encuentro. Sin dar indicios sobre la formación, el cuerpo técnico comenzó a trabajar en la preparación del partido con ejercicios regenerativos, tareas de gimnasio y movimientos con pelota.

En este contexto, se espera que Scaloni vuelva a probar variantes en el equipo, con la intención de observar alternativas y continuar con la renovación del seleccionado de cara a los próximos compromisos. La caída frente a la Celeste dejó algunas cuestiones para revisar y el entrenador tendrá una nueva oportunidad para evaluar futbolistas y ajustar el funcionamiento colectivo.

La delegación argentina partirá a las 10.30 rumbo a Córdoba. Una vez instalado el plantel, Scaloni brindará una conferencia de prensa durante la tarde y, posteriormente, el equipo realizará su última práctica antes del partido.

El encuentro ante Costa Rica se disputará mañana, martes, desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes. Será la última presentación de la Albiceleste en esta doble fecha FIFA y una oportunidad para recuperar sensaciones después del traspié frente a Uruguay.

españa reaccionó ante inglaterra pero no le alcanzó

Por la sexta fecha de la Liga A del Grupo 3 de la Liga de las Naciones de la UEFA, Inglaterra derrotó por 3-2 a España. Los campeones del Mundo reaccionaron en el complemento pero no les alcanzó para lograr la igualdad. Kane, Konsa y White marcaron para los Tres Leones. Mientras que Oyarzabal, de penal y Williams descontaron para La Roja.

En otros resultados: Chipre 1-4 Montenegro; Letonia 0-0 Armenia; Finlandia 7-2 San Marino, Bielorrusia 0-2 Albania; Croacia 2-1 República Checa; Francia 2-1 Turquía y Bélgica 4-1 Italia.