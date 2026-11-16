Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Mañana, la albiceleste recibe a costa rica en el estadio mario alberto kempes

La Selección se va para Córdoba con variantes

La delegación viaja por la mañana hacia la Docta. Por la tarde, Scaloni hablará con los medios y luego, el plantel realizará su última práctica
a las 10.30 el combinado nacional partirá hacia el mediterráneo / afa

Por Redacción

La Selección Argentina se prepara para afrontar su último compromiso de la doble fecha FIFA de noviembre. Después de la derrota ante Uruguay en La Bombonera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar la gira por el país con una victoria frente a Costa Rica, mañana en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El plantel realizó ayer por la tarde una nueva práctica y hoy viajará a la provincia mediterránea para quedar concentrado de cara al encuentro. Sin dar indicios sobre la formación, el cuerpo técnico comenzó a trabajar en la preparación del partido con ejercicios regenerativos, tareas de gimnasio y movimientos con pelota.

En este contexto, se espera que Scaloni vuelva a probar variantes en el equipo, con la intención de observar alternativas y continuar con la renovación del seleccionado de cara a los próximos compromisos. La caída frente a la Celeste dejó algunas cuestiones para revisar y el entrenador tendrá una nueva oportunidad para evaluar futbolistas y ajustar el funcionamiento colectivo.

La delegación argentina partirá a las 10.30 rumbo a Córdoba. Una vez instalado el plantel, Scaloni brindará una conferencia de prensa durante la tarde y, posteriormente, el equipo realizará su última práctica antes del partido.

El encuentro ante Costa Rica se disputará mañana, martes, desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes. Será la última presentación de la Albiceleste en esta doble fecha FIFA y una oportunidad para recuperar sensaciones después del traspié frente a Uruguay.

españa reaccionó ante inglaterra pero no le alcanzó

Por la sexta fecha de la Liga A del Grupo 3 de la Liga de las Naciones de la UEFA, Inglaterra derrotó por 3-2 a España. Los campeones del Mundo reaccionaron en el complemento pero no les alcanzó para lograr la igualdad. Kane, Konsa y White marcaron para los Tres Leones. Mientras que Oyarzabal, de penal y Williams descontaron para La Roja.

En otros resultados: Chipre 1-4 Montenegro; Letonia 0-0 Armenia; Finlandia 7-2 San Marino, Bielorrusia 0-2 Albania; Croacia 2-1 República Checa; Francia 2-1 Turquía y Bélgica 4-1 Italia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?