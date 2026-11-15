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YA LE APUNTA AL DUELO DEL MARTES, EN CÓRDOBA

La Selección trabajó pensando en Costa Rica

El plantel de Lionel Scaloni volvió a las prácticas en Ezeiza

Por Redacción

Horas después de la apertura con derrota de esta ventana con dos amistosos, la Selección Argentina volvió a los entrenamientos en el predio “Lionel Andrés Messi” de Ezeiza para comenzar a preparar el partido con Costa Rica que se disputará este martes a las 20:00 hs en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En el retorno a las prácticas, Lionel Scaloni ordenó trabajos divididos para su plantel, donde aquellos futbolistas que fueron titulares ante Uruguay realizaron movimientos regenerativos y los suplentes hicieron fútbol once contra once, que contó con la presencia de algunos convocados del seleccionado Sub 20, que también se encuentra entrenando bajo las órdenes de Diego Placente.

La agenda albiceleste, tendrá su continuidad en el día de hoy, donde la plantilla volverá a trabajar, pero en este caso a puertas cerradas desde las 18:30 hs. A su vez, la partida con destino a la provincia de Córdoba será el lunes por la mañana y luego del primer entrenamiento en “la docta”, Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa palpitando el último choque de esta fecha FIFA frente al seleccionado “Tico”.

En relación al probable once, Scaloni dejó entrever en la conferencia de prensa post Uruguay, que utilizará este segundo amistoso para continuar probando distintos nombres que en anteriores convocatorias no han tenido presencia o bien no han sumado demasiado rodaje. Al respecto, el DT argentino declaró: “El martes haremos unos cambios, es evidente que lo que vamos a hacer. Algunos me han gustado y pueden repetir”.

De esta manera, buscando corregir errores y potenciar virtudes, Argentina ya puso manos a la obra para preparar lo que será un enfrentamiento de menor exigencia, pero que, a diferencia de otras fechas FIFA, muestra rivales de mayor jerarquía.

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