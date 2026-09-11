“La serie está abierta”, avisó el Cacique Medina

Alexander Medina habló en la medianoche. Ya estaba por terminarse el día cuando se sentó en la sala de conferencia, luego de los casi 30 minutos que habló Fernando Diniz. No tenía una sonrisa pero de todos modos se dispuso a charlar del partido.

“En líneas generales me gustó el equipo, fue al frente. Los jugadores hicieron un desgaste fuerte, para presionar e imponerte tenés que correr. Un desgaste lógico de un partido de alta intensidad”, analizó.

El DT uruguayo consideró que Estudiantes tuvo el control durante buena parte del partido y generó las mejores oportunidades. “Dominamos el partido, se jugó como nosotros quisimos. El rival prácticamente no nos llegó. Creamos más situaciones de gol, tuvimos más la posición, más córners”.

Sin embargo, el Pincha no pudo sostener la ventaja conseguida en el comienzo del encuentro. Medina lamentó especialmente la falta de contundencia y la jugada que terminó en el empate. “Hicimos méritos suficientes como para quedarnos con el resultado. Nos faltó contundencia y defender esa única jugada”, explicó.

Pese a que Estudiantes dejó escapar una victoria que parecía posible por el desarrollo del primer tiempo y las ocasiones generadas, el entrenador evitó dramatizar el resultado y dejó un mensaje de confianza para la revancha.

“Me voy conforme, la serie está abierta. El que pensaba que íbamos a hacer tres, cuatro goles… ojalá”, lanzó Medina, en una frase que reflejó su postura ante las expectativas que rodeaban al equipo antes del partido.

En ese sentido, el Cacique fue contundente al hablar del partido que se viene en Brasil: “Me voy con mucha confianza, mucha fe y creyendo mucho en este equipo para ganar en Brasil”.

El entrenador también remarcó que el equipo terminó tranquilo por haber estado a la altura de un compromiso de máxima exigencia, aunque aclaró que no quedó conforme con el resultado. “Salimos tranquilos, porque el equipo estuvo a la altura, pero no conformes. Los hinchas que crean, que tenemos con qué”, afirmó.