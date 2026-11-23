La Selección Argentina Sub 17 consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Diego Placente venció 2-1 a Mozambique por la segunda fecha del Grupo C y se recuperó de la derrota ante Australia en el debut. Sin embargo, pese a encaminar el encuentro con dos goles de ventaja, terminó sufriendo ante la reacción africana.

El combinado nacional golpeó temprano. A los cuatro minutos, Mateo Machuca aprovechó una de las primeras oportunidades y abrió el marcador. Con el control de la pelota y presencia en campo rival, volvió a convertir a los 31’, cuando Simón Escobar amplió la diferencia y parecía dejar el partido encaminado.

Pero Mozambique no se resignó y le puso suspenso al cierre de la primera parte. Sobre el final, Alirio Cuna descontó y cambió el escenario de cara al complemento. El conjunto africano salió en busca del empate y llegó a convertir a los 25 minutos, aunque el tanto fue invalidado por posición adelantada tras la intervención del VAR.

La Argentina debió resistir los intentos de su rival para sostener la ventaja. El triunfo le permitió sumar sus primeros tres puntos y seguir en carrera en un grupo que quedó abierto de cara a la última fecha. El cierre, sin embargo, volvió a encender las alarmas.

Con este resultado, el equipo de Placente se ubica tercero en el Grupo C, con tres unidades y diferencia de gol de -1. Australia lidera con cuatro puntos, Mozambique también suma tres, pero cuenta con una diferencia de tres goles a favor, mientras que Dinamarca cierra con una unidad, tras igualar sin goles con los oceánicos.

El próximo compromiso será el miércoles, desde las 12.30, ante Dinamarca. La Albiceleste buscará cerrar la fase de grupos con otro resultado positivo y asegurar su clasificación. Tras el tropiezo inicial, la victoria significó un alivio, aunque deberá ajustar detalles para no volver a pasar sobresaltos en el partido decisivo.

El equipo formó con: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Álvaro Güich, Alex Cardozo; Marcos Ortíz, Matheo Machuca; Juan Cruz Policella, Giovanni Baroni, Simón Escobar; Facundo Salinas.