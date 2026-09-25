La Sub 19 busca la gloria en los Suramericanos ante Paraguay

La Selección Argentina Sub 19 buscará esta tarde quedarse con la medalla dorada en los Juegos Suramericanos cuando enfrente a Paraguay en la gran final del certamen. El encuentro se disputará desde las 15 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa y podrá seguirse a través de la pantalla de TyC Sports.

El equipo dirigido por Diego Placente llega a la definición con la ilusión de coronar una destacada campaña y, además, con un objetivo extra: tomarse revancha de la derrota sufrida ante el mismo rival en la fase de grupos. En aquella oportunidad, la Albirroja se impuso por 2-1 en el encuentro correspondiente a la primera jornada del torneo. El único tanto argentino fue convertido por Franco Domínguez, delantero de Estudiantes.

Para alcanzar la final, la Albiceleste debió trabajar más de la cuenta. En semifinales derrotó 1-0 a Perú gracias a un gol agónico de Santiago Espíndola, que apareció en los instantes finales para darle la clasificación al combinado nacional y desatar el festejo de todo el plantel.

Paraguay, por su parte, también consiguió su boleto al partido decisivo sobre el cierre. La Albirroja superó 1-0 a Chile en una semifinal muy pareja, que se resolvió en los últimos segundos gracias a un tanto de Milan Freyres.

De esta manera, argentinos y paraguayos volverán a verse las caras en un duelo que promete emociones y que tendrá en juego nada menos que el título de los Juegos Suramericanos. Para la Selección, además de la posibilidad de alcanzar la gloria, será una oportunidad inmejorable para saldar cuentas pendientes y cerrar el certamen de arriba de todo.

formaciones

Argentina: Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.

Paraguay: Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz.