La Sub 19 lo empató en el final y se metió en semifinales

De manera sufrida y agónica, el conjunto de Diego Placente empató 1-1 con Venezuela en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y así, logró la clasificación a semifinales de los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para la albiceleste, que a los 27’ perdía 1-0 con el seleccionado vinotinto y de esta manera se estaba quedando afuera. Sin embargo, cuando todo era nerviosismo, apareció a los 93’ Ramiro Tulián para con un potente zurdazo vencer la valla venezolana y depositar a la Argentina en semifinales, donde se medirá con Chile.

En el seleccionado nacional fue titular el delantero de Estudiantes, Franco Domínguez Ávila, que venía de convertir dos goles ante Paraguay y Uruguay.

Los once de la Selección Argentina, fueron: Demian Talavera; Santiago Espíndola, Nicolás Marcipar, Javier Pascual, Matías Satas; Leandro Olima, Facundo Carrizo; Facundo Jainikoski, Ian Subiabre, Franco Domínguez Ávila; Uriel Ojeda.