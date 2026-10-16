Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Estudiantes-independiente rivadavia de mendoza

La Supercopa tiene día: viernes 13 de noviembre

Por Redacción

Tras meses de incertidumbre y postergaciones en el calendario, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó que la final de la Supercopa Argentina se disputará el próximo viernes 13/11.

El encuentro decisivo enfrentará a Estudiantes, clasificado como campeón del Trofeo de Campeones 2025, frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, vigente ganador de la Copa Argentina.

El compromiso estaba pautado originalmente para el pasado 21 de julio en Córdoba, pero fue suspendido imprevistamente por la AFA a solo tres días del evento. El motivo era el masivo operativo de seguridad pública que demandaría el regreso al país de la Seleccióntras su participación en la Copa del Mundo. Fue un papelón porque Argentina perdió la final y no hubo recepción al plantel.

Ahora, aprovechando el parate de la ventana de partidos por la fecha FIFA de noviembre, ambos planteles podrán ir en busca de una nueva estrella oficial. Para el Pincha, representará su segunda final en el año deportivo tras caer ante Rosario Central en la Supercopa Internacional. Por su parte, la Lepra mendocina, dirigida por Alfredo Berti, buscará ratificar el presente futbolístico.

Pese a que las cuentas oficiales de la organización dieron por sentado el día, el comunicado oficial aclaró que resta confirmar la sede y el horario del partido. Sería en la cancha de Belgrano.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?