La titularidad de Villa es la duda del técnico

Boca Juniors pelea en todos los frentes pero Rodolfo Arruabarrena sabe que la prioridad es el partido ante vasco da gama por la Copa Sudamericana. Por eso puso un mix en el empate ante Instituto, donde la peor noticia fue la lesión de Leandro Paredes y no los puntos perdidos.

Para la semifinal de la Copa Sudamericana ante el conjunto brasileño mañana en la Bombonera, el DT volverá a poner a varios titulares y queda definir cómo cubrirá la ausencia de su capitán.

En el fondo, volverán Leandro Lozano y Facundo Herrera luego de haber descansado frente a Intituto. En el medio, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar compondrían el doble 5. Más adelante, se mantendrían Sebastián Villa y Leonel Flores en las bandas con Carlos Palacios por el medio y Miguel Merentiel jugaría como único punta. La otra posibilidad opción es que juegue Williams Alarcón para formar un mediocampo con tres volantes. En ese caso, sacrificaría para este partido al colombiano Villa, aunque ese parece ser más un equipo para la excursióna Río de Janeiro en caso de un buen resultado en el juego de ida.

De esta manera, el probable equipo del Vasco para mañana sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro DI Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

El Xeneize viene dando lucha en el ámbito local, donde está entre los ocho mejores del Grupo A ya prácticamente clasificado para los playoffs, quedó solo un punto por debajo de Independiente Rivadavia en la tabla anual -que también brinda un título de Liga- y jugará una de las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield, partido programado para el 14 de noviembre.

Luego del juego de ida ante Vasco da Gama , Boca será local ante Talleres el viernes 16 a las 21.30 por el Clausura, jugará el martes 20 la revancha ante los brasileños y luego será visitante de Independiente por el torneo local en fecha a confirmar.

UN JUGADOR DE VASCO SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y NO VIAJARÁ A BUENOS AIRES

El volante brasileño Cauan Barros sufrió un accidente de tránsito durante la madrugada del domingo en Río de Janeiro y debió ser trasladado a un hospital por un profundo corte en el pie izquierdo, por lo que el juvenil de 22 años no viajará a Buenos Aires para el encuentro en la Bombonera.

El futbolista había tenido continuidad en el equipo de Pedro Emanuel durante el certamen continental, pero perdió terreno después del empate sin goles frente a Independiente Santa Fe, por los cuartos de final. Desde entonces, permaneció entre los suplentes ante Gremio y quedó afuera de las siguientes cuatro convocatorias.

Por otro lado, el club carioca mantiene abierto el conflicto relacionado con la sede de la revancha, ya que la posibilidad de utilizar el Maracaná volvió a complicarse por una resolución judicial que suspendió la medida cautelar que obligaba al consorcio Fla-Flu a facilitar el estadio. Ante este panorama, la Conmebol podría intervenir directamente en la elección de la cancha y comunicar su decisión a los clubes.