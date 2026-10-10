La titularidad del Mono Insfrán quedó en riesgo

Algunos errores y los 36 goles recibidos en la temporada le han quitado respaldo entre los hinchas albiazules a Nelson Insfrán. El Mono no ha logrado recuperar el nivel y se le achacan goles en los que tiene responsabilidad, en otros en los que pudo hacer algo más y en los que no tuvo nada que hacer. Por eso, es un momento sensible para el arco tripero en general y para su dueño en particular.

“Vamos a ver en la semana. Vamos a hablar y vamos a ver que hacemos para el próximo partido. Nosotros tratar de poner siempre al que está mejor. Todavía no me puse a pensar eso. Ahora tenemos libre y arrancamos mañana ya pensando en Huracán para ver como vamos a jugar”, dijo Ariel Pereyra consultado acerca de este tema y como acciona la cabeza del grupo ante un jugador que aparece tan cuestionado como el arquero formoseño.

Harlen Castillo volvió al banco de relevos hace un par de fechas después de haber sido intervenido quirúrgicamente por una rotura de menisco. El colombiano, el arquero al que la dirigencia apostó en este semestre, le mete una presión muy diferente a la de tener a Julián Kadijevic en el banco de relevos, por lo que habrá que esperar la decisión del Pata Pereyra para el partido del jueves en el Ducó.

Si bien no es un cambio seguro para enfrentar al Globo, quedó la sensación de que -al menos- Pereyra tendrá una charla con Insfrán y el arquero comenzará a poner en riesgo su puesto en caso de que el entrenador no decida la variante para el próximo partido. La situación del propio Insfrán no es fácil: si bien su personalidad es quizá su mayor virtud como arquero, no es fácil rendir examen con lupa ante cada jugada.

En el gol de Lautaro Godoy, ninguno de los defensores logró tapar el remate y quedó la sensación de un roce casi imperceptible que no pareció desviar la trayectoria de la pelota. El remate no fue tan fuerte ni tan esquinado, por eso parece entrar en la categoría de las acciones en las que Insfrán pudo hacer algo más para evitar la conquista visitante.

Será una semana corta en la que Pereyra tendrá que tomar decisiones, ya que podría contar con el regreso de Pedro Silva Torrejón aunque la lesión de Bautista Barros Schelotto lo obligaría nuevamente a un cambio defensivo con el ingreso de Alexis Steimbach. Al mismo tiempo, tal vez el entrenador reevalúe la decisión de jugar con los dos delanteros y Nacho Fernández cerca de Miramón más allá de haber respaldado con sus palabras en la conferencia de prensa la decisión inicial. Y para el arco no parece ser una semana de rutina, sino de decisiones que pueden repercutir en el armado de 2027, ya que Castillo aún no demostró su valía ante el público tripero y el Mono -con contrato hasta fin del año próximo- también podría analizar su futuro en el club.

Harlen Castillo solo jugó ante Riestra y luego se lesionó. ¿Tendrá su chance ante Huracán?