La vuelta de Correa, una buena noticia para Medina de cara al futuro

En una clásica noche de Copa Libertadores, Estudiantes tuvo el regreso a las canchas de Joaquín Correa. El futbolista nacido en Tucumán, que se había lesionado justamente disputando el máximo certamen a nivel continental disputando los cuartos de final en San Pablo frente a Corinthians, volvió al ruedo tras ser baja cinco partidos en el Pincha, contabilizando Torneo Clausura, Copa Argentina y Supercopa Internacional.

Tanto su ausencia, como la de Tiago Palacios, fueron algo que el equipo de Alexander Medina sintió en la recta final de la competencia y sin dudas, los regresos del “10” albirrojo y el ex Inter y Lazio, son dos excelentes noticias para el Cacique, en una instancia decisiva en la última parte del 2026.

El Tucu, fue el primer cambio implementado por el DT uruguayo, que lo mandó a la cancha a los 68’ en reemplazo de Tiago Palacios.

Con su ingreso, el atacante 32 años, aportó un poco de su calidad y buscó asociarse con su compañero y amigo, Guido Carrillo, para llevar peligro al arco defendido por Agustín Rossi. Si bien se lo notó falto de ritmo, con su aporte, dejó a las claras que su regreso es por demás necesario, sobretodo pensando en el duelo de vuelto de la próxima semana en el Maracaná.

Ahora, en vistas al choque por el certamen local del domingo por la tarde ante San Lorenzo, habrá que ver que es lo que decide el director técnico albirrojo, si darle minutos para que siga tomando ritmo o bien preservarlo para que llegue sin complicaciones al choque en donde el León se jugará la posibilidad de sacar boleto a la final continental que se disputará en la ciudad de Montevideo.