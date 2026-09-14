Lamine Yamal, humilde: "El Balón de Oro me lo merezco yo"

El delantero español Lamine Yamal palpita la gala del Balón de Oro y, antes de hablar de su propia candidatura, destacó la figura de Lionel Messi, aunque puso en perspectiva los logros que consiguió a una edad muy temprana.

El joven atacante del Barcelona mencionó a Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona al repasar a las grandes figuras que marcaron la historia del fútbol, pero reconoció que no pudo ver jugar al astro argentino durante sus primeros años.

“Ha habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo (Messi), Cristiano (Ronaldo), como Diego (Maradona), que yo no he podido ver”, expresó Yamal en declaraciones con Universo Valdano.

El español luego puso el foco en la cantidad de títulos y reconocimientos que consiguió siendo todavía muy joven, y sostuvo que existe un antecedente comparable. “Pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que sí que había ganado mucho. Pero recientemente, no”, afirmó.

El futbolista campeón del mundo en el Mundial 2026, tras imponerse 1-0 justamente ante Messi y la Selección argentina, también se refirió a quienes consideran que el éxito alcanzado a una edad temprana podría llevarlo a relajarse, una posibilidad que rechazó de manera contundente.

“Entonces, la gente, yo creo, tiene su pensamiento de que porque haya ganado a lo mejor en algún momento me relaje, y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol”, aseguró.

Las declaraciones se producen en la previa de una nueva gala del Balón de Oro, donde Yamal aparece entre los principales nombres de una disputa que también tiene al astro rosarino y al francés Kylian Mbappé como protagonistas.

El joven atacante no esquivó la comparación con el jugador del Real Madrid y fue todavía más contundente al referirse a quién considera que debería quedarse con el máximo reconocimiento individual.

“Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo”, sostuvo Yamal. Con esa afirmación, el futbolista dejó clara su confianza de cara a la ceremonia y alimentó la expectativa sobre una posible disputa generacional por el premio.

A sus declaraciones sobre Messi y las grandes leyendas del fútbol se sumó así una reivindicación personal: Yamal considera que sus actuaciones durante el año lo colocan en condiciones de quedarse con un galardón que reconoce al mejor futbolista de la temporada.