Lando Norris se disculpó con Colapinto por sus dichos

Lando Norris se disculpó luego de sus fuertes dichos contra el argentino Franco Colapinto por el accidente en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 al señalar que “las emociones estaban muy altas”.

El escándalo se desató el pasado sábado, cuando Colapinto se pasó en una curva y chocó tanto a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly y a Norris (McLaren), situación por la cual los tres quedaron fuera de carrera.

Luego del abandono, Norris se mostró muy enojado con el argentino, aseguró que deberían darle una carrera de suspensión e, incluso, insinuó que no debería estar en la categoría.

Sin embargo, el británico, que es el vigente campeón de Fórmula 1, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se disculpó por sus dichos contra Colapinto.

“Después de la carrera le envié un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no tendría que haber hecho”, comenzó el escrito en el que, además, explicó: “sé cómo actuar y las emociones estaban muy altas, pero esa no es una excusa, estuve mal. Yo también me equivoqué a lo largo de los años y sé que esto es parte de correr y pelear al límite”.

Por último, aclaró que “con Franco nos entendimos bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos tenemos muchas ganas de volver a correr este fin de semana”.

De esta manera, Norris comienza a bajar temperatura por la polémica que se generó en torno al argentino, quien fue seriamente cuestionado por su maniobra hasta por el director de equipo en Alpine, el italiano Flavio Briatore.