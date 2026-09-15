Lanús aplastó a Riestra y se va acomodando

En una noche ideal para las aspiraciones del conjunto del Sur, hilvanó su segunda victoria consecutiva en el certamen local tras vencer con autoridad a Riestra por 3 a 0, en el marco de la novena fecha de la Zona A. ]

El trámite del encuentro comenzó cuesta arriba para los locales. Apenas a los 11 minutos del primer tiempo, Eduardo Salvio encabezó un contraataque punzante por el sector derecho y sacó un centro preciso que encontró bien posicionado al delantero paraguayo Allan Wlk, quien definió con frialdad ante la salida de Ignacio Arce para establecer el 1-0.

En el complemento, la supremacía futbolística de Lanús se tradujo de forma definitiva en el marcador. A los 24 minutos, tras una excelente habilitación de Matías Sepúlveda, nuevamente Wlk apareció en escena para sacar un zurdazo que se coló por debajo de las piernas del guardameta local, ampliando la distancia y firmando su doblete personal. Apenas cinco minutos después, a los 29’, el mediocampista Felipe Peña Biafore sentenció la goleada.