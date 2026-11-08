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YA ESTÁ EN LOS PLAYOFFS

Lanús busca terminar lo más arriba posible

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Por Redacción

Central Córdoba y Lanús se enfrentarán hoy desde las 19.30, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El conjunto santiagueño, que anunció la salida de Sebastían Domínguez el jueves pasado, marcha último en su zona y vigésimo séptimo en la anual.

El Granate, por su parte, ya está clasificado a los playoffs y de ganar llegaría al tercer lugar.

El equipo a cargo de Juan Carlos Roldán de manera interina, llega a este compromiso tras caer por 2-0 ante Platense, en Vicente López. Con los descensos confirmados (Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi), ya no pelean por nada, aunque deben empezar a sumar para despegarse del fondo de la tabla de promedios. Los de Pellegrino vienen de empatar 1 a 1 ante Gimnasia de Mendoza. Aparece quinto, con el pase ya sellado a la próxima fase del torneo y la vista está puesta en el Clausura: puede ser tercero.

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