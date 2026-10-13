Lanús, con polémica, derrotó a Vélez y trepa

A Lanús le alcanzó con jugar un buen segundo tiempo para romper con cierta falta de efectividad en el primero y derrotar por 2 a 0 a Vélez, por la duodécima fecha del Clausura 2026. Los goleadores fueron el defensor Sasha Marcich, a los 13 minutos del complemento, y el arquero Tomás Marchiori, en contra, en el cuarto minuto de descuento.

El triunfo ubica al equipo que dirige Mauricio Pellegrino en el quinto lugar de la zona A, con 20 puntos y cinco fechas consecutivas sin perder, mientras que el Fortín quedó cuarto en el grupo, con una unidad más.

El partido fue parejo pero el Granate fue más efectivo en el área. Y otra vez fue “beneficiado” por un arbitraje, en este caso con Sebastián Martínez Beligoy: no le expulsaron un jugador al local y no sancionaron un claro penal para el Fortín. Justo después de que Nicolás Russo salió a criticar el arbitraje argentino...

Más allá de estos dos fallos puntuales Lanús ganó bien y recuperó el terreno perdido para clasificar a los playoffs y meterse en zona de copas internacionales.