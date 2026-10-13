Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
2-0 EN LA FORTALEZA

Lanús, con polémica, derrotó a Vélez y trepa

X (@clublanus)

Por Redacción

A Lanús le alcanzó con jugar un buen segundo tiempo para romper con cierta falta de efectividad en el primero y derrotar por 2 a 0 a Vélez, por la duodécima fecha del Clausura 2026. Los goleadores fueron el defensor Sasha Marcich, a los 13 minutos del complemento, y el arquero Tomás Marchiori, en contra, en el cuarto minuto de descuento.

El triunfo ubica al equipo que dirige Mauricio Pellegrino en el quinto lugar de la zona A, con 20 puntos y cinco fechas consecutivas sin perder, mientras que el Fortín quedó cuarto en el grupo, con una unidad más.

El partido fue parejo pero el Granate fue más efectivo en el área. Y otra vez fue “beneficiado” por un arbitraje, en este caso con Sebastián Martínez Beligoy: no le expulsaron un jugador al local y no sancionaron un claro penal para el Fortín. Justo después de que Nicolás Russo salió a criticar el arbitraje argentino...

Más allá de estos dos fallos puntuales Lanús ganó bien y recuperó el terreno perdido para clasificar a los playoffs y meterse en zona de copas internacionales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?