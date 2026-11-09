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EMPATÓ CON C.CÓRDOBA

Lanús dejó la chance de evitar a River en Playoffs

X (@clublanus)

Por Redacción

Lanús no pudo ganarle de visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero y de esta manera terminó en el quinto lugar de la tabla, situación que lo hará enfrentarse con River como visitante. Fue 1-1, resultado que dejó sin dudas un sabor amargo.

Resulta que si ganaba por un tanto pasaba a ser local y con Barracas Central como rival. Es más, si hacía dos goles terminaba tercero de la zona A y entonces enfrentaba a Belgrano. Pero no pudo ganar y se las verá contra el Millonario que no está en su mejor versión pero es un rival para tenerle respeto.

Empezó perdiendo por un gol en contra del defensor Tomás Guidara y lo empató antes de descanso gracias a Eduardo Salvio. Pero no pudo más pese a buscarlo de manera casi desesperada.

En el final, incluso, hubo una jugada que inicialmente fue sancionada con penal por mano de Carlos Izquierdoz pero finalmente luego del llamado del VAR se detectó que la pelota primero megó en el cuerpo de defensor y luego en su mano izquierda. De esta manera se sancionó tiro indirecto para el Grana.

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