Lanús derrotó a Platense en Vicente López y desplazó a River en la Tabla Anual

Lanús venció a Platense con lo justo, por 1-0, en un partido disputado esta noche en Vicente López por la décimotercera fecha del Torneo Clausura de fútbol, y logró deplazar a River en la Tabla Anual, en la lucha por entrar a las copas del año venidero.

El gol del triunfo para Lanús fue del delantero paraguayo Allan Wlk, a los 29 minutos de la primera parte, tras una buena jugada colectiva por la izquierda, desde donde recibió un centro raso del defensor Sasha Marcich.

El equipo visitante trató de mantener la iniciativa, y sobre los 14 Lanús avisó con un remate de Euardo “Toto” Salvio, que capturó un mal control del defensor Tomás Silva en el área rival y su disparo se fue apenas desviado.

Posteriormente, Matías Sepúlveda tuvo una más clara con un remate de primera en el área, pero que terminó siendo por arriba del travesaño, aunque el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino siguió conectando pases en zona rival; en la siguiente, con “Toto” Salvio que la abrió para Marcich sobre la izquierda, que realizó un busca pie que encontró el de Wlk para abrir y sellar el marcador con el único tanto del partido.

En el complemento, Platense intento por ambas bandas igual el marcador, pero con un Nahuel Losada que se agrando de visitante, no pudo conseguirlo dejando el duelo a favor de la visita.

Estos tres puntos que sumó Lanús le permiten posicionarse con 23, en el cuarto lugar de la Zona A del Torneo Clausura; a su vez, desplaza a River del noveno puesto en la tabla anual, momentáneamente, ya que el “Millonario” tiene que disputar su partido y solo tiene una unidad de diferencia.

En el caso de Platense quedará, sin oportunidades para ingresar a los play off debido a que tiene 6 unidades de diferencia con el octavo -Newell’s- que aún debe jugar su encuentro de la vigente fecha, al igual que 4 clubes más que están por delante del equipo dirigido por Martín Palermo.

En la próxima fecha, Lanús deberá visitar a su clásico rival, Banfield, en el Florencio Sola, el sábado 24 de octubre, a partir de las 14:45; por su lado, Platense tendrá que medirse ante Gimnasia de Mendoza el siguiente viernes, desde las 18:30.