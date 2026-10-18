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1-0 en vicente lópez

Lanús venció a Platense y estiró su gran momento

Por Redacción

El Granate obtuvo una importante victoria como visitante frente al Calamar para llegar a las 23 unidades, colocarse en el cuarto lugar la zona A y estirar su racha a seis partidos sin perder.

Con estos tres puntos, los dirigidos por Mauricio Pellegrino, además, comienzan a encaminar su clasificación a los playoff del Torneo Clausura y siguen en puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual.

La visita golpeo a los 29’ de la primera etapa, gracias al gol de Allan Wlc y supo administrar la ventaja para llevarse un valiosa triunfo ante un Platense que sigue sin poder ganar como local , sumado al hecho de que no gana desde la fecha 6, cuando derrotó 2-1 como visitante a Barracas Central. Los conducidos por Martín Palermo, que se ubican en el puesto 13 de su grupo con once unidades, deben comenzar a sumar en la recta final del campeonato, pensando en los promedios del año próximo, donde comenzarán comprometidos.

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