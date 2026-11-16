Las Canarias y el décimo título de su historia

El equipo femenino de La Plata RC se coronó en las finales de la URBA disputadas en Gonnet. Derrotó 29-5 a CASA de Padua y se consagró en el Top 19. Es el décimo título de su historia.

Los puntos fueron anotados por tries de Contreras, Barbie Rodríguez, Taladrid (2) y Charamone, más dos conversiones de Rahmer.

Las Canarias ganaron todos sus partidos del año. En la fase regular jugó 16 partidos y los ganó todos. En la final superó con cierta comodidad sobre CASA de Padua que había salido segunda en el torneo.

La capitana Daniela Contreras señaló que tenía una felicidad inmensa. “El equipo lo dio todo. Nos propusimos 60 minutos de una intensidad que ni nosotras sabíamos si podíamos bancar. Después de un primer tiempo parejo y lo pudimos destrabar”, destacó.

“Estábamos un poco nerviosas en el primer tiempo por la cantidad de gente que había, pero en el segundo tiempo hicimos la diferencia”, sostuvo María Taladrid, la jugadora actualmente en las Yaguaratés.