Las decisiones arbitrales, el gran foco de conflicto

Tarde complicada de Nicolás Ramírez en La Boca. El árbitro quedó en el centro de la escena por una actuación controversial en el Superclásico, que generó fuertes reclamos de ambos lados. Las expulsiones en River, la falta de una segunda amarilla para Leandro Paredes y el penal no sancionado sobre Nicolás Otamendi estuvieron entre las principales jugadas que dejaron su arbitraje bajo la lupa.

En apenas 10 minutos de partido, el colegiado comenzó a perder el control del encuentro. La expulsión de Lucas Martínez Quarta, luego de una revisión del VAR, fue el primer foco de conflicto. Tras un pase en profundidad de Santiago Ascacibar para Miguel Merentiel, el zaguero derribó al delantero de Boca cuando se encaminaba hacia una ocasión manifiesta de gol.

Ante la decisión final, los jugadores de River le fueron encima al árbitro con reproches y críticas. Los reclamos no quedaron ahí y, con el correr de los minutos, tuvieron su influencia en el desarrollo del partido.

Otra acción cuestionada por todo el Millonario fue la del gol de Boca. Desde el lado visitante reclamaron una sujeción de Lautaro Di Lollo sobre Rivero antes de que el futbolista local conectara de cabeza.

Con esas situaciones como antecedentes, el clima en la Bombonera se fue calentando y Ramírez comenzó a quedar cada vez más expuesto por sus decisiones.

A los 27’ del complemento, el Xeneize intentaba salir desde su campo mientras River presionaba alto. Leandro Paredes, amonestado sobre el cierre del primer tiempo, recibió la pelota, pero se le fue larga en el control. Cuando intentó corregirlo, Tomás Galván llegó desde atrás y, aunque tocó primero el balón, recibió una patada del volante local. La jugada provocó fuertes protestas, con Nicolás Otamendi cara a cara con el juez, pero el árbitro no mostró la segunda amarilla.

Enseguida, River tuvo un córner desde la derecha ejecutado por Ángel Correa. Dentro del área pasaba de todo: antes de que la pelota entrara en juego, Di Lollo volvió a sujetar de la camiseta a Otamendi, que buscaba ganar la posición. El defensor de Boca terminó en el suelo y reclamó penal, pero Ramírez dejó seguir y el VAR tampoco intervino.

A diez minutos del final, Gonzalo Montiel cometió una infracción sobre Lautaro Blanco y el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja directa. La expulsión desató una nueva ola de protestas del plantel millonario. El propio Montiel demoró varios minutos en abandonar el campo de juego tras una acalorada discusión, mientras Rafael Santos Borré, desde el banco de suplentes, recibió una amonestación.

Así, Ramírez terminó siendo uno de los grandes protagonistas de una tarde atravesada por las polémicas. Sus decisiones marcaron el desarrollo del Superclásico y dejaron a River con varios reclamos por resolver, más allá del resultado final.