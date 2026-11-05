Las dos jóvenes apuestas que se aseguró el Lobo

Dos juveniles de Gimnasia dieron un paso fundamental y cumplieron uno de los grandes sueños de cualquier futbolista: firmar su primer contrato profesional. Se trata de Lucas Lamella y Sergio Leonel Troncoso, quienes, después de recorrer las divisiones formativas del club y tener sus primeros minutos en Primera, sellaron sus vínculos con el Lobo hasta diciembre de 2029.

La noticia representa una nueva apuesta de la institución por sus inferiores y llega en un buen momento deportivo para el conjunto albiazul, que ya aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y su participación en la Copa Sudamericana 2027.

Con apenas 16 años, siete meses y 22 días, Lamella hizo historia el 2 de agosto de 2026 al convertirse en el debutante más joven de Gimnasia. Oriundo de La Plata, llegó al club en 2023, con 14 años, proveniente de Polideportivo Gonnet, donde comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol de la Liga Amateur Platense.

Su crecimiento fue rápido. Luego de destacarse en las divisiones juveniles, dio el salto a Reserva y comenzó a ganarse un lugar en la estructura del equipo. A principios de este año, Ariel Pereyra, por entonces entrenador del selectivo, lo convocó para realizar la pretemporada de verano. Allí respondió a las expectativas y terminó siendo promovido al plantel profesional.

El estreno llegó ante Aldosivi, en Mar del Plata, cuando ingresó sobre el cierre del encuentro para reemplazar a Ignacio Fernández. Aquel 2 de agosto, el defensor cumplió un sueño y quedó en la historia del club. Ahora, unos meses después, dio otro paso importante con la firma de su primer contrato profesional.

La historia de Sergio Leonel Troncoso tiene un recorrido todavía más extenso en la institución. Nacido en Berisso, llegó al Bosquecito en 2017, con apenas 11 años, para incorporarse a la categoría 2006. Desde entonces, atravesó todas las etapas formativas, desde Infantiles hasta Reserva, hasta conseguir la oportunidad de llegar a Primera.

Su buen presente en el Torneo Proyección Clausura 2026 fue determinante para dar el salto. Allí disputó 12 partidos y convirtió cinco goles, números que convencieron a Pereyra de darle una oportunidad en el plantel superior.

El debut se produjo el 23 de octubre, en la victoria ante Sarmiento por la fecha 14 del Clausura. Con la camiseta número 34, ingresó a los 43 minutos del segundo tiempo en lugar de Lucas Janson y tuvo sus primeros minutos en la máxima categoría. Casi dos semanas después de aquella jornada, el volante recibió una nueva recompensa: firmó su primer contrato profesional con Gimnasia hasta diciembre de 2029.

CUARTA CAÍDA CONSECUTIVA PARA LA RESERVA TRIPERA

Por la fecha 16 del Torneo Clausura Proyección, la Reserva de Gimnasia cayó 3-1 ante su homónimo de Mendoza por 3-1 en Estancia Chica. De esta manera, alcanzó su cuarta caída en hilera y se despidió de los playoffs del certamen. Santino López Garcia convirtió el único gol para el conjunto tripero.